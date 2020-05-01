Москва, , 17:58 — REGNUM Артиллерийский снаряд 122-мм калибра найден в ходе земляных работ в северной части Москвы, сообщает 1 мая РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

К месту обнаружения боеприпаса вызваны сапёры

«Вблизи дома №24 на улице Магистральная обнаружен снаряд времен войны, предположительно, калибра 122 миллиметра», — цитирует агентство слова своего источника.

Выставлено оцепление, местные жители удалены из опасной зоны.

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