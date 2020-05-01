Минск, , 16:49 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Белоруссии на 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом белорусское министерство проинформировало через свой аккаунт в социальной сети.

«Зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 тыс. 262 теста», — сказано в официальном сообщении.

Минздрав Белоруссии сообщил также, что за весь период распространения инфекции на территории республики «умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Напомним, что власти Белоруссии до сих пор не закрыли границы и проводят массовые мероприятия — вопреки рекомендациям ВОЗ. К 9 мая чиновники постсоветской республики готовят парад в Минске и ряд других акций.

С конца апреля численность инфицированных в Белоруссии прирастает почти на 900 человек ежесуточно, за 30 апреля их количество выросло 890 человек. Республика ещё не вышла на так называемое плато, позволяющее медикам говорить о пике распространения коронавируса и связанных с ним заболеваний (COVID-19).

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