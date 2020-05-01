Москва, , 16:10 — REGNUM Жительница Саратовской области обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь найти пропавшего в Самарской области сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам женщины, её сын служил в армии под Самарой. Уволился в начале августа прошлого года, но домой в город Пугачёв так и не вернулся. Заявительница сообщила, что за несколько часов до исчезновения сын разговаривал с ней по телефону и жаловался на головную боль, отмечая, что дважды обращался за медицинской помощью. После этого о местонахождении сына женщине ничего не известно.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. По поручению Бастрыкина дело передано центральному аппарату ведомства. Глава СК России заверил женщину, что правда и справедливость обязательно будут восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам начальника отдела организации розыска Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подполковника полиции Сергея Королева, в регионе в 2018 году поступило 4 тыс. заявлений о пропаже граждан. К середине ноября в розыске находились 578 человек, включая 18 несовершеннолетних.