Санкт-Петербург, 1 мая 2020, 16:21 — REGNUM Причину, из-за которой в Кировском районе Ленинградской области села на мель баржа с нефтепродуктами, выяснят следователи. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что на Неве, на Ивановских порогах в 20 км от Петербурга, села на мель баржа с нефтепродуктами. Во время происшествия на борту судна находилось 11 членов экипажа.
«По предварительным данным, судно село на мель на границе Кировского и Тосненского районов Ленобласти. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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