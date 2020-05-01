Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Причину, из-за которой в Кировском районе Ленинградской области села на мель баржа с нефтепродуктами, выяснят следователи. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Баржа села на мель в Ленобласти. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today

Ранее сообщалось, что на Неве, на Ивановских порогах в 20 км от Петербурга, села на мель баржа с нефтепродуктами. Во время происшествия на борту судна находилось 11 членов экипажа.

«По предварительным данным, судно село на мель на границе Кировского и Тосненского районов Ленобласти. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Петербургом села на мель баржа с 11 членами экипажа