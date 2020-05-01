Санкт-Петербург, 1 мая 2020, 15:44 — REGNUM В 20 километрах от Петербурга, в Кировском районе Ленинградской области, села на мель баржа с 11 членами экипажа. Об этом 1 мая ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
ЧП произошло на реке Нева, на Ивановских порогах.
«Произошло это в Кировском районе Ленобласти, пострадавших нет. Наша помощь не потребовалась, хотя мы готовы в любой момент ее оказать. Сейчас на месте работает буксир», — рассказали в спасательном ведомстве.
Отметим, по данным агентства, на барже в момент происшествия находилось 11 членов экипажа.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге», баржу, севшую на мель, не могут снять с нее уже вторые сутки.