Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В 20 километрах от Петербурга, в Кировском районе Ленинградской области, села на мель баржа с 11 членами экипажа. Об этом 1 мая ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Баржа села на мель под Петербургом. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today

ЧП произошло на реке Нева, на Ивановских порогах.

«Произошло это в Кировском районе Ленобласти, пострадавших нет. Наша помощь не потребовалась, хотя мы готовы в любой момент ее оказать. Сейчас на месте работает буксир», — рассказали в спасательном ведомстве.

Отметим, по данным агентства, на барже в момент происшествия находилось 11 членов экипажа.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге», баржу, севшую на мель, не могут снять с нее уже вторые сутки.