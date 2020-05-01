Уфа, , 15:52 — REGNUM Мужчину подозревают в умышленном повреждении автомобилей в Уфе. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый кидал тяжелые предметы и камни в стоящие автомашины. Из-за его противоправных действий пострадали два автотранспортных средства. При этом сумма ущерба составила свыше ста тысяч рублей. Подозреваемого задержали стражи порядка. Им оказался сосед владельцев пострадавших автомобилей.

Отмечается, что он уже раскаялся. По предварительной информации, мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии. Он сильно разнервничался от того, что не мог попасть в квартиру. Поэтому стал кидать предметы, которые лежали рядом с ним. Это было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного повреждения имущества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге завели дело после повреждения кареты скорой помощи