Брест, Белоруссия, , 15:38 — REGNUM В Ленинском районе города Бреста местный житель при земляных работах на своем подворье обнаружил предмет, напоминающий снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает 1 мая «Вечерний Брест».

По данным журналистов, по поводу обнаруженного предмета мужчина обратился в милицию. Прибывшие на место находки саперы установили, что обнаруженным предметом оказалась боевая минометная мина времен Великой Отечественной войны, которую извлекли и позже уничтожили.

Специалисты также проверили участок, принадлежащий местному жителю на предмет подобных находок, однако больше опасных предметов обнаружено не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молодечненском районе Белоруссии было обнаружено порядка 1,1 кг отходов, содержащих ртуть.