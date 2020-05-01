Барнаул, , 14:55 — REGNUM Алтайским следователям предстоит разобраться в трагедии, которая привела сразу к двум смертям. Как сообщает СУ СК РФ по региону, 28 апреля 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жительницы Рубцовска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению женщины может быть причастен её супруг.

Однако в ходе проведённого на следующий же день плана-перехвата автомобиля подозреваемого, мужчина причинил себе ножевые ранения, от которых впоследствии скончался в стационаре. Тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти находилось в салоне задержанного автомобиля.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»).