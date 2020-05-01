Чинджу, , 14:55 — REGNUM В Южной Корее скончались два человека, пострадавших при крушении спасательного вертолёта в горах Чирисан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей пожарного управления провинции Кёнсан-Намдо.

Напомним, что 1 мая около 12 часов дня по местному времени спасательный вертолёт, приняв на борт пациента с остановкой сердца, упал недалеко от пика Чхонвон. На борту находились семь человек.

Команда спасателей не пострадала, однако пациент и его опекун находились в тяжелом состоянии. Их доставили в Университетскую больницу в городе Чинджу, однако 65-летний мужчина и 61-летняя женщина скончались от полученных травм.

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