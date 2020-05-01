Луганск, , 14:52 — REGNUM В Светлодарске боевики ВСУ ограбили магазин, а затем вломились в дом к местному жителю, сообщил во время брифинга 1 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Шестеро военнослужащих 30-й бригады ВСУ… устроили погром в супермаркете «Брусничка» по адресу: Ленинский проспект, 6. Оккупанты избили охранников, забрали деньги из кассы, а также заполнили алкоголем и продуктами питания легковой автомобиль Volkswagen Caddy белого цвета и скрылись с места преступления», — сказано в сообщении.

Позже боевики вломились в дом к местному жителю и избили его.

«В течение четырёх часов не отпускали за то, что в гостиной дома висели фотографии отца пострадавшего — ветерана Великой Отечественной войны, а также награды и плакаты с советской символикой», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ констатировали, что Украина частично исполнила лишь один пункт Минских соглашений, касающийся освобождения удерживаемых лиц.

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