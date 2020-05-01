Иркутск, , 14:48 — REGNUM Несмотря на то, что в Приангарье ежедневно выявляют новые случаи заражения SARS-CoV-2, жители региона не очень заботятся о своей безопасности. Как сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева, в Иркутской области за последние две недели наблюдается один из самых низких индексов самоизоляции по стране.

«Число заразившихся с каждым днём увеличивается, причем прирост в сутки значительный. В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости», — заявил глава Приангарья Игорь Кобзев.

В период майских праздников он призывал всех оставаться дома, соблюдать все запреты и ограничения. Руководителям соответствующих ведомств поручено усилить работу по проверкам торговых центров, в том числе, по соблюдению ими требований пожарной безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая новый коронавирус обнаружили у 152 жителей Приангарья, подавляющее большинство которых (92) являются пациентами инфекционных отделений областных стационаров. Четверо заболевших COVID-19 погибли.

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