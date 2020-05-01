Москва, , 14:40 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области активизировать работу по расследованию уголовных дел об убийствах, которые долгое время остаются нераскрытыми. Об этом говорится в сообщении СК России по итогам личного приема граждан, который Бастрыкин провел в режиме видеоконференции.

В ходе приёма к нему обратилась жительница подмосковного города Химки, которая рассказала о гибели мужа в марте 2018 года. По её словам, супруг уехал на деловую встречу, а позднее его тело было найдено в сгоревшем автомобиле в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

По мнению женщины, следствие по уголовному делу затянуто, неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением виновного. Она полагает, что мужа убили его клиенты по работе.

Бастрыкин раскритиковал работу руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области, который изначально не принял это запутанное дело в свое производство из районного звена.

«Назначена служебная проверка, на время которой руководитель отдела по расследованию особо важных дел отстранен от исполнения служебных обязанностей», — отметили в СКР.

Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

ИА REGNUM напоминает, тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 8 марта 2018 года в обгоревшем автомобиле марки Ford C-MAX, находящемся на участке местности в парковой зоне на «Малышевских гривах» в Автозаводском районе. Из дома он вышел накануне поздним вечером.

Тогда, два года назад, следственное управление СКР по Нижегородской области призывало граждан, которые видели данный автомобиль, связаться со следствием.