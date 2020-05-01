Зима, , 14:37 — REGNUM Сильный пожар, случившийся накануне, 30 апреля, на одном из приусадебных участков в городе Зима (Иркутская область) быстро распространился на другие участки. Несмотря на то, что огонь удалось потушить в течение двух часов, сгорело восемь жилых домов и хозяйственных построек. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает официальный сайт иркутского правительства.

Пожар в городе Зима Правительство Иркутской области

В связи со случившемся врио губернатора Регина Игорь Кобзев поручил своим подчинённым поехать на место ЧП и выяснить, чем можно помочь людям, оставшимся без жилья, какие иные виды помощи им нужны.

Напомним, 1 мая с 8:00 особый противопожарный режим введён на всей территории Приангарья. На 18:00 местного времени в области в лесном фонде Иркутской области действовало три вновь обнаруженных пожара: по одному в Качугском, Черемховском и Куйтунском районах. Общая площадь этих возгораний составила 9,5 га, в том числе 3,5 га лесов.

Читайте ранее в этом сюжете: Приангарье за сутки ликвидировало 25 лесных пожаров