Иркутск, , 14:28 — REGNUM Оперативный штаб Приангарья сегодня вечером, 1 мая, обновил информацию о числе выявленных заражённых SARS-CoV-2 в регионе.

Всего на сегодняшний день новый коронавирус обнаружили у 152 граждан, подавляющее большинство которых (92) являются пациентами инфекционных отделений областных стационаров. Выздоровели только 52 человека и ещё четверо — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 26 апреля в Иркутской области было в регионе выявлено 95 инфицированных, из которых 65 находились в инфекционных отделениях стационаров и 25 — выздоровели.

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