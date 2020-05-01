с. Авдей, , 14:19 — REGNUM В Забайкальском крае, где в настоящее время сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка, силами прибывшей сегодня, 1 мая 2020 года, в регион группировки авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» удалось отстоять от огня село Авдей. Как сообщает официальный сайт ведомства, на тушение крупного пожара, возникшего в Верхне-Читинском лесничестве, были переброшены 49 авиапожарных.

Пожар в Забайкалье ФБУ «Авиалесоохрана»

«Работали с помощью ранцевых лесных огнетушителей, воздуходувок и т.д. Тушение лесного пожара осложняла теплая, сухая погода с ветровой нагрузкой более 20 м/с. В случаях, когда позволяли погодные условия, применяли метод контролируемого встречного отжига, не давая огню шанса пройти ближе к селу.

По ситуации на 13:00 мск 1 мая угрозы населенному пункту нет. Работа по ликвидации лесного пожара продолжается, в настоящее время на тушение привлечено более 200 человек, в том числе 132 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана», и 30 единиц техники», — сказано в официальном сообщении ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным региональной диспетчерской службы Забайкальского края, площадь лесного пожара составляет пять тысяч га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бороться с масштабными природными пожарами Забайкалью помогут 100 пожарных парашютистов ФБУ «Авиалесоохрана» из Приволжского федерального округа. В регионе объявлен режим ЧС.

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