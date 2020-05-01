Мурманск, , 14:12 — REGNUM На стройплощадке «Новатэка», где коронавирусом заразились более тысячи человек, умерла женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Сегодня на стройплощадке в Белокаменке умерла сотрудница одной из подрядных организаций. По полученным данным, в ходе массового тестирования женщина дважды сдавала анализ на коронавирусную инфекцию, оба раза тест показал отрицательный результат», — сообщили в штабе.

Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в списке зараженных коронавиурсом числятся 1313 человек. С начала эпидемии скончались четыре человека.