Курск, , 14:12 — REGNUM Тело трехлетнего мальчика, который пропал в селе Большое Долженково Курской области, нашли недалеко от дома в реке. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

«В ходе проведенных поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в реке Рогозна, примерно в 300 метрах от его дома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что видимых телесных повреждений на теле погибшего мальчика не обнаружены.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств трагического происшествия.

Напомним, 29 апреля стало известно, что трёхлетний мальчик ушёл из дому в неизвестном направлении, после чего по данному факту было возбуждено дело об убийстве.