Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM Во время крупного ландшафтного пожара, вспыхнувшего вечером 30 апреля на хуторе Городище Азовского района Ростовской области, погибли птицы, зайцы и ежи. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 1 мая.

Под Ростовом-на-Дону загорелась сухая трава ГУ МЧС России по Ростовской области

«В результате возгорания погибли сотни птиц, ежей и зайцев. Опасности подверглись лошади: недалеко от места возгорания находится площадка для выгула лошадей. На месте пожара местные жители заметили двух молодых людей. По словам очевидцев, именно из-за них начался пожар», — пояснили власти.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Огнём пройдена площадь 900 кв. метров. К тушению пламени было привлечено почти 50 спасателей и 15 единиц спецтехники.

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