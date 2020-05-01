Ижевск, , 14:03 — REGNUM На территории одного из садоводческих товариществ в Удмуртии была задержана 28-летняя неработающая жительница Ижевска. При личном досмотре полицейские обнаружили у женщины сверток с синтетическим наркотическим средством весом 89 г, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по республике.

Затем в одном из домов дачного поселка правоохранители обнаружили упаковочные материалы, лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, предназначенные для изготовления наркотических средств. Кроме того, в доме было найдено 118 граммов синтетического наркотика.

По словам задержанной, она изготавливала наркотики для дельнейшего сбыта через интернет-магазин.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Она помещена под стражу. Отмечается, что за данное преступление ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Удмуртии задержали двоих мужчин, которые являлись межрегиональными закладчиками интернет-магазина по продаже наркотиков. Один является жителем Глазовского района Удмуртии, второй — житель Татарии. Всего у задержанных изъяли около 2 кг наркотических средств.

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