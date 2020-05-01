Уфа, , 14:19 — REGNUM 68 туристов, вернувшихся из Таиланда, отправились домой после двухнедельного карантина в обсерваторе Башкирии. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, туристов доставили в обсерватор «Родник здоровья» 17 апреля. В течение 14 суток за ними наблюдали врачи. Граждане были обеспечены одеждой и необходимыми средствами гигиены. Было организовано трехразовое питание, подключен интернет и установлены телевизоры.

Туристы два раза сдавали тесты на коронавирус, результаты которых не подтвердили данную инфекцию. 30 апреля они отправились по домам. Иногородних граждан по домам отвезли спецавтобусы.

Отмечается, что в настоящий момент в обсерваторах Башкирии находятся 166 человек.

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