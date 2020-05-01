Барнаул, , 13:29 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 1 мая, скорбят по ушедшему из жизни почетному гражданину Бийска и экс-руководителю завода «Сибприбормаш» Александру Черемисину. Официальный сайт региона напоминает, что за 23 года работы на этом предприятии он прошел путь от старшего инженера по инструменту автоматного цеха до генерального директора объединения.

Умер бывший руководитель бийского «Сибприбормаш» Александр Черемисин Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Александр Яковлевич в 1997 году принял завод в сложнейшем финансовом и социально-экономическом положении. Благодаря грамотным управленческим решениям сумел сохранить производственный и кадровый потенциал предприятия, добиться значительного роста объемов производства продукции специального назначения и товаров народного потребления», — сказано в официальном сообщении алтайского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Черемисин был также знаменит тем, что построил на территории завода храм и собственноручно разукрашивал иконы стразами Swarovski. Более четырёх лет заводчане всем миром собирали деньги на строительство храма Покрова Божией Матери, и летом 2016 года этот уникальный комплекс православных сооружений был возведен и освящён.

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