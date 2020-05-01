Алма-Ата, Казахстан, , 13:06 — REGNUM Спасатели в Алма-Ате потушили склад с газовыми баллонами, газораспределительную станцию и газовоз, сообщили 1 мая в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 14:32 (12:32 мск). Во время прибытия пожарных пламя перекинулось на газораспределительную станцию и склад, в котором начали взрываться баллоны.

Пожарным удалось предотвратить взрыв цистерны объем 100 куб. метров и распространение пожара на соседние дома. Пожар локализован за 11 минут, после чего спасатели продолжили поливать емкости для их охлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая спасатели потушили два бензовоза в селе Иртышское Павлодарской области Казахстана. Пожарным удалось избежать взрыва цистерн, в которых находилось 36 тонн дизельного топлива.

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