Катманду, , 12:51 — REGNUM В горах Непала в ходе поисковых работ были обнаружены тела гражданин Южной Кореи и Непала, пропавших без вести после схода снежной лавины. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, тела южнокорейского туриста и непальского гида были обнаружены 1 мая в 11:45 по местному времени. Личность удалось установить по документам, найденных в кармане.

Напомним, что 17 января группа туристов в сопровождении гидов пропали без вести после схода снежной лавины на склонах горы Аннапурна. Под лавину попала передовая часть трекинг-группы, в которой находились четверо южнокорейских туристов, являющиеся преподавателями школ в провинции Чхунчхон-Намдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в горах было обнаружено тело гида, сопровождавшего трекинг-группу, 25 и 28 апреля — тела трех южнокорейских туристов.

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