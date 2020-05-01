Химки, Московская область, , 12:49 — REGNUM Следствие начало доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного младенца вблизи кладбища в Химках, сообщает 1 мая пресс-служба Главного Следственного Управления СК РФ по Московской области.

Из сообщения следует, что 30 апреля в лесном массиве вблизи кладбища в Химках в матерчатом свертке было обнаружено тело младенца мужского пола с сильными гнилостными изменениями, давность наступления смерти — около месяца.

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поиски матери ребенка.