Ташкент, , 12:41 — REGNUM Утечка воды из пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана, которая произошла сегодня, 1 мая около 5:55, вызвало возмущенные комментарии жителей страны в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишут граждане Узбекистана в фейсбук-группе Уят. уз, результатом прорыва дамбы водохранилища, которое сдано в эксплуатацию в 2017 году, стала некомпетентность, масштабное воровство и очковтирательство.

«Вот оно качество строительства и квалификация наших современных строителей и специалистов эксплуатации. Не удивлюсь, если подобные техногенные ситуации будут случаться всё чаще. Это всё последствия отсутствия квалифицированных кадров и качественной системы образования».

«Можно бесконечно хаить советскую систему, но всё то, что построили в те времена — стоит! И будет ещё 300 лет стоять! А новострой весь сыпется и крыши летят! А ведь еще даже не трясло!»

«Скоро еще хуже будет. Так как обученные люди при советском времени уже стареют. А новые «специалисты» совсем не специалисты!!!»

«Всю республику изнасиловали своими Сити, вместо того чтоб первоначально обратить свой взор на стратегические сооружения, теплоэнергетику, газоснабжение, канализацию и многое другое, со времен Советского Союза сделанные коммуникации и дренажные системы требуют, просто кричат о внимании! К сожалению и возводить серьезные объекты по видимому сами не можем. Не хочется вспоминать про Юнус Абадское метро ((( Очень надеюсь что люди все целы…»

«О каком строительстве АЭС можно теперь говорить? Крыши слетают от ветра, от дождя прорывает дамбу»

«Правильно сказали — украли. У нас все так строят. И здания, в которых потом все сыплется и крыши уносит чуть ветер. И дороги, которые уже рассыпались как песок. Контроль нужен над финансами большой. А то так и будет. Еще не знаю сколько новые здания стоять будут, которые недавно построили. Кто то наживается, а страдает обычный народ. Не справедливо.»

«Разворовали уже всё, что возможно — цемент, саморезы, арматуру, строительный лес, а строительство идёт, нет бежит семимильными шагами, пожирая людей, скот и природу… Огрехи выявляются ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОЙ проверки Всевышнего!!! А до этого нельзя было проверить КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ??? Слабо?!! Безнаказанные делишки зашкаливают??? Бог вам судья!!!»

«Прорыв дамбы — это разве синоним слова «утечка воды»??? Ну вы конечно ЛИТЕРАТОРЫ-борзописцы, словоблуды, лгуны???»

За короткое время сообщение о прорыве дамбы также вызвало сотни возмущенных комментариев, с требованием наказать виновных в воровстве. Также, жители требуют привлечь гражданское общество для контроля над важными сферами государственной жизни.

Напомним, что в результате, как пишут в официальных сообщениях, «просачивания воды» в стенах плотины «Сардоба» в Сырдарьинской области эвакуировано 11 598 человек.

Пострадали населенные пункты «Кургантепа», «Дустлик», «Юртдош», вода в основном повредила посевные поля. Ряд населенных пунктов вокруг водохранилища эвакуированы в Мирзаабадский район области. По официальным данным, жертв нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвал на стройке метро в Ташкенте: семьям погибших выплатят по $10 тыс

Читайте развитие сюжета: Около 12 тыс. человек эвакуировано с места прорыва дамбы в Узбекистане