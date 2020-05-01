Чита, , 12:37 — REGNUM Бороться с масштабными природными пожарами Забайкалью помогут 100 пожарных парашютистов ФБУ «Авиалесоохрана» из Приволжского федерального округа. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в Дальневосточный федеральный округ они прибыли сегодня, 1 мая, по просьбе губернатора Александра Осипова, озвученной на совещании по пожарам с президентом России Владимиром Путиным.

В Забайкалье прибыли 100 пожарных парашютистов «Авиалесоохраны» Правительство Забайкальского края

«У нас действует сегодня на территории края 16 пожаров площадью около 30 тысяч га. Постоянно возникают термоточки. Большое количество из них связано с деятельностью человека. Нам необходимо подавить очаги по максимуму, поскольку сейчас очень сухая погода и время сильных ветров. Прибывшие пожарные парашютисты будут рассредоточены по краю по разным районам, разным наиболее сложным очагам», — подчеркнул глава Забайкалья.

Уже сегодня большинство прибывших парашютистов будут работать на пожарах, в том числе на удаленных территориях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за раннего потепления и малоснежной зимы природные пожары в Забайкалье начались ещё в марте. К концу апреля регион вышел в лидеры общероссийского огненного рейтинга. В настоящее время на территории Забайкальского края действует 13 лесных пожаров на площади 33 650 га.

В ходе совещания, которое президент России Владимир Путин провёл 27 апреля, забайкальский губернатор Александр Осипов отметил, что на одного лесного инспектора в регионе сейчас приходится более 70 тысяч гектаров.

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