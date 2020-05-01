В Забайкалье прибыли 100 пожарных парашютистов «Авиалесоохраны»

Чита, 1 мая 2020, 12:37 — REGNUM Бороться с масштабными природными пожарами Забайкалью помогут 100 пожарных парашютистов ФБУ «Авиалесоохрана» из Приволжского федерального округа. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в Дальневосточный федеральный округ они прибыли сегодня, 1 мая, по просьбе губернатора Александра Осипова, озвученной на совещании по пожарам с президентом России Владимиром Путиным.
«У нас действует сегодня на территории края 16 пожаров площадью около 30 тысяч га. Постоянно возникают термоточки. Большое количество из них связано с деятельностью человека. Нам необходимо подавить очаги по максимуму, поскольку сейчас очень сухая погода и время сильных ветров. Прибывшие пожарные парашютисты будут рассредоточены по краю по разным районам, разным наиболее сложным очагам», — подчеркнул глава Забайкалья.
Уже сегодня большинство прибывших парашютистов будут работать на пожарах, в том числе на удаленных территориях.
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за раннего потепления и малоснежной зимы природные пожары в Забайкалье начались ещё в марте. К концу апреля регион вышел в лидеры общероссийского огненного рейтинга. В настоящее время на территории Забайкальского края действует 13 лесных пожаров на площади 33 650 га.
В ходе совещания, которое президент России Владимир Путин провёл 27 апреля, забайкальский губернатор Александр Осипов отметил, что на одного лесного инспектора в регионе сейчас приходится более 70 тысяч гектаров.
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