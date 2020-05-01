Вольск, Саратовская область, , 13:42 — REGNUM В городе Вольск возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан») в отношении должностных лиц специализированного социального учреждения, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

30 марта 2020 года у четырех проживающих в интернате граждан и одного сотрудника учреждения были выявлены признаки респираторного заболевания. Вопреки необходимым предписаниям, руководством интерната не было проведено обследование зараженных лиц на наличие у них коронавирусной инфекции. На 20 апреля в данном учреждение среди работников были зафиксированы уже четыре случая с признаками ОРВИ, а при тестировании диагностировали COVID-19. Только после этого в интернате ввели режим карантина и провели массовое обследование. Несвоевременное выявление и непринятие мер для недопущения распространения коронавируса привело к росту числа зараженных сотрудников и постояльцев.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области основное количество зараженных — 30 человек выявлено в Вольском районе в психоневрологическом интернате. Из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован.

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