Ташкент, , 12:27 — REGNUM Жителей махалли (общины) Кургантепа в Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали после прорыва участка дамбы на Сардобинском водохранилище, сообщили 1 мая в Telegram-канале МЧС республики.

Прорыв участка дамбы произошел 1 мая в 5:55 (3:55 мск). На место происшествия прибыл президент республики Шавкат Мирзиёев.

На место аварии также прилетели премьер-министр Абдулла Арипов, руководство МЧС, МВД и Национальной гвардии. По данным телеканала «Узбекистан 24», спасатели эвакуировали 11 598 жителей Кургантепа, Дустлика и Юртдоша. Кроме того, началась эвакуация из махаллей (общин) Куйтош, Ота юрт и Бирлик.

По данным пресс-службы главы государства, жертв и пострадавших нет. Затоплены в основном хозяйственные помещения и посевные площади. Над ликвидацией аварии работают 900 спасателей и 200 единиц техники.