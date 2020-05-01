Чханвон, Южная Корея, , 12:25 — REGNUM 30 апреля в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо произошел лесной пожар. Об этом сообщает Yonhap News.

ЧП произошло в 18:50 по местному времени на холме близ домов в районе Ыйчхан-гу города Чханвон. Огнем было уничтожено 300 кв. м. бамбукового леса. Никто из жителей близлежащих домов не пострадал.

Известно, что при тушении пожара было задействовано два вертолёта и 70 членов пожарной бригады. Огонь удалось потушить спустя 50 минут.

В настоящее время правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют причину пожара. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за брошенного окурка.