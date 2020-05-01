Пенза, , 12:11 — REGNUM На территории Железнодорожного района в Пензе в защитное сооружение гражданской обороны проникли неизвестные люди и похитили 16 противогазов и 25 фильтров для них, а также шесть респираторов, общевойсковой защитный комплект, комплекты спасателей и другие вещи, сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области.

По показаниям свидетеля случившегося удалось установить данные автомобиля, на котором скрылись предполагаемые злоумышленники. На следующий день разыскиваемая машина была найдена на одной из улиц Пензы. Пассажиров доставили в МВД для разбирательства. Ими оказались два жителя столицы области 1987 и 1996 годов рождения, один из них неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчины вину признали, похищенное имущество было обнаружено в гараже одного из подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Пензы удалось выявить хищение древесины.

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