Хомс, Сирия, , 12:01 — REGNUM В сирийском городе Хомс был атакован склад боеприпасов, в результате чего произошли взрывы и есть раненые среди мирного населения. Об этом 1 мая сообщил губернатор провинции Хомс Талала Барази, его слова приводит сирийское государственное агентство SANA.

«Совершена атака на один из военных объектов на востоке Хомса», — заявил губернатор провинции Хомс.

Помимо этого, он указал, что на данный момент неизвестно, какого рода атака была произведена и что последняя привела к взрывам со столами черного дыма, а кроме этого — разряду снарядов в окрестностях объекта.

«Это привело к ранению проходящих мимо людей», — также отметил Барази.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около сирийского города Хомс произошло несколько взрывов.