Ташкент, 1 мая 2020, 11:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на вертолете совершил облет пострадавших районов в Сырдарьинской области, где сегодня произошел прорыв дамбы водохранилища, сообщает узбекское телевидение.
Других подробностей не сообщается.
Как сообщалось ранее, в результате просачивания воды на шести пикетных стенах плотины «Сардоба» в Сырдарьинской области эвакуировано 11 598 человек.
Пострадали населенные пункты «Кургантепа», «Дустлик», «Юртдош», вода в основном повредила посевные поля. Ряд населенных пунктов вокруг водохранилища эвакуированы в Мирзаабадский район области. Жертв нет.
На место прибыли представители правительства, руководство МЧС и МВД, Национальной гвардии и других организаций для координации действий по эвакуации и ликвидации последствий прорыва.