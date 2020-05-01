Павлодар, Казахстан, , 11:35 — REGNUM Спасатели ликвидировали возгорание двух автоцистерн для перевозки топлива в селе Иртышское Павлодарской области Казахстана, сообщили 1 мая в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило 30 апреля в 21:55 (18:55 мск). В момент возгорания в цистернах находилось 36 тонн дизельного топлива. Причиной пожара стало воспламенение при перекачке топлива из одной цистерны в другую.

Возгорание произошло после обрыва шланга мотопомпы — сгорели 12 резиновых баллонов бензовозов. Кроме того, из-за высокой температуры деформировались сами цистерны. Взрыва не произошло.

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