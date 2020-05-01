Диярбакыр, Турция, , 11:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали члена Рабочей партии Курдистана (РПК), обвиняемого в теракте, совершенном в 2011 году. Об этом 1 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по поимке курдского повстанца прошла в провинции Диярбакыр, расположенной на востоке страны. Арестованный скрывался в доме своего отца.

Напомним, в 2011 году в столице Турции, городе Анкара произошел взрыв, в результате детонации устройства, установленного в автомобиле, погибли пять человек.

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