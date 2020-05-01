Ташкент, , 11:17 — REGNUM В результате просачивания воды на шести пикетных стенах плотины «Сардоба» в Сырдарьинской области эвакуировано 11 598 человек, сообщает МЧС Узбекистана.

«Пострадали населенные пункты «Кургантепа», «Дустлик», «Юртдош», вода в основном повредила посевные поля. Ряд населенных пунктов вокруг водохранилища эвакуированы в Мирзаабадский район области. Жертв не», говорится в сообщении ведомства.

На место прибыли представители правительства, руководство МЧС и МВД, Национальной гвардии и других организаций для координации действий по эвакуации и ликвидации последствий прорыва.

Как сообщалось ранее, утечка воды из дамбы Сардобинского водохранилища произошла 1 мая около 5:55.