Москва, , 11:17 — REGNUM На дорогах России с начала 2020 года возросло число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся за рулём в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в МВД РФ 1 мая.

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Так, по оперативным данным, за неполные четыре месяца текущего года количество аварий, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло на 14,8% и составило 2995 аварий. При этом число погибших в таких автодорожных происшествиях увеличилось на 20,8% — до 650 человек.

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«Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвёртого смертельного случая», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, напротив, наблюдалось снижение числа дорожно-транспортных происшествий, виновниками который стали пьяные водители. Так, за 11 месяцев прошлого года их количество сократилось на 10,9% — до 13,8 тысячи случаев.

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