Уфа, , 11:10 — REGNUM Спасатели деблокировали зажатую в автомобиле после ДТП женщину в Башкирии. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республике по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 апреля произошло дорожное происшествие на трассе между н.п. Ветошниково и Мармылево. Столкнулись автомобили Chery Amulet и Daewoo Nexia.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Chery Amulet. Спасатели помогли освободили пострадавшую и передали ее врачам.

Другие участники аварии не пострадали. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП в Узбекистане погибли водитель и ребенок