Ташкент, , 10:51 — REGNUM Утечка воды из шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана произошла 1 мая около 5:55, в результате вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе, сообщает МЧС республики.

Управлением по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области и соответствующими организациями ведется работа по временной эвакуации жителей поселка Кургантепа в махаллю «Бирлик».

В более безопасные районы также эвакуируются другие населенные пункты, находящиеся под угрозой подтопления. «Ситуация находится под полным контролем МЧС», говорится в сообщении.