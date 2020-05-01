Белорецк, Башкирия, , 10:47 — REGNUM Движение транспорта из-за паводка полностью ограничили на автодороге в Белорецком районе Башкирии. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, паводок снизил несущее способности автомобильных дорог в этом районе. Поэтому было принято решение перекрыть движение с нулевого по четвертый км автодороги Инзер-Нукатово-Аисово до 19:00 часов 1 мая текущего года.

Стражи порядка просят обращаться за помощью к сотрудникам ДПС при возникновении экстренных ситуаций.

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