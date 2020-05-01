Ярославль, , 10:36 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки зафиксирован самый большой прирост выявленных случаев коронавируса — 64. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Всего общее количество зараженных в регионе достигло 570. В последние два дня прирост зараженных составлял менее 30 человек в сутки.

Всего в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки — 7 933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 534 (44,5%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 114 431 случай.

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