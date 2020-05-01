Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Приморском районе Петербурга во время пожара из жилого дома эвакуировали 25 человек, хозяин горевшей квартиры погиб. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в жилом доме на Школьной улице, 9. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today

Пожар в одной из квартир пятиэтажного дома №9 по улице Школьная произошел 1 мая около восьми часов утра. Очевидцы заметили на третьем этаже дым, валящий из окон, и вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили очаг возгорания. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 14 кв. метров, горела обстановка на площади 3 кв. метра.

«На диване обнаружен погибший с ожогами 90% тела. Из дома было эвакуировано 25 человек, спасены семь», — уточняют в ведомстве.

В 08:20 мск пожар ликвидирован.