Киев, 1 мая 2020, 10:06 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины занимаются ликвидацией отдельных очагов возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили 1 мая в пресс-службе ведомства.
В работах участвуют 587 человек и 92 единицы техники.
По данным директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Галущенко, пожары уничтожили 5% территории заповедника.
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