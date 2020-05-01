Кемерово, , 09:53 — REGNUM В Кемеровской области в период выходных и праздничных дней управление МЧС России и его подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

«На период действия режима в боевые расчёты введена резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, усилен состав дежурно-диспетчерских смен», — уточнили в ГУ МЧС РФ по Кузбассу.

Кроме того, совместно с сотрудниками ведомства в Кузбассе в рейды в рамках особого противопожарного режима с сегодняшнего дня, 1 мая, вышли добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

«Добровольцы сегодня вышли на первый рейд. Совместно с сотрудниками МЧС восемь студентов-спасателей в посёлке Пионер провели противопожарные рейды по частным домам. Профилактические беседы были проведены с теми, у кого во дворе и на придомовой территории сухая трава и бытовой мусор. Первыми нарушителями стали шашлычники», — рассказала ИА REGNUM руководитель пресс-службы регионального отделения ВСКС Анастасия Сапогова.

Сапогова уточнила, что цель совместных рейдов — ещё раз напомнить о правилах пожарной безопасности, уведомить об особом противопожарном режиме и предотвратить разжигание огня.