Соледар, ДНР, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 190 единиц боеприпасов, сообщили 1 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 29 мин калибра 120 мм, 70 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Весёлое, Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Докучаевск, Петровское», — сказано в сообщении.

В посёлке Васильевка зафиксировано прямое попадание мины калибра 120 мм в частный дом. Обошлось без жертв.

Утром 1 мая боевики ВСУ выпустили 12 мин калибра 82 мм в направлении населённого пункта Гольмовский. Повреждены три дома, две хозпостройки, газопровод, линия электропередачи и автомобиль.

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