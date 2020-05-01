Хэлун, , 10:04 — REGNUM 20 апреля на границе китайской провинции Цзилинь и северокорейской провинции Хамгён-Пукто был подстрелен северокорейский перебежчик. Об этом 1 мая сообщает японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, мужчина в возрасте старше 30 лет попытался пересечь границу через Туманную реку.

По данным официальных лиц Китая, северокорейский перебежчик был госпитализирован в одну из больниц города Хэлун провинции Гирин. В настоящее время он находится под присмотром медиков.

Отмечается, что гражданина КНДР также проверили на наличие коронавируса, результат теста оказался отрицательным.