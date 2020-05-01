Фритаун, , 09:40 — REGNUM В ходе беспорядков в тюрьме Падемба-роуд в столице Сьерра-Леоне, Фритауне, был убит надзиратель, а несколько человек получили ранения. Тюрьма была подожжена. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, заключенные предприняли массовую попытку побега после того, как у недавно прибывшего в тюрьму появились симптомы заражения коронавирусом.

Репортеры отмечают, что тюрьма Падемба-роуд рассчитана примерно на 300 заключенных, но в настоящее время в ней содержится более 1000 человек. Слушания по уголовным делам в Сьерра-Леоне были приостановлены на месяц, чтобы остановить распространение коронавируса в тюрьмах.

В Сьерра-Леоне было подтверждено 104 случая заражения коронавирусом и четыре случая с летальным исходом.