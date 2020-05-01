Пенза, , 09:37 — REGNUM В отношении старшего дознавателя отдела надзорной деятельности управления МЧС по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям»).

Установлено, что 22 апреля 2020 года старший дознаватель получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в сумме 100 тыс. рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара в квартире жилого дома в Пензе. Причиной явились неосторожные действия работников данной организации. Сразу после передачи денег экс-сотрудник МЧС был задержан, денежные средства изъяли.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СКР по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество приговоров, вынесенных в России по статьям о получении и даче крупных взяток в крупном размере, в 2019 году достигло 2842 — рекордного значения, которое превышает число приговоров за мелкое взяточничество (1884).

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