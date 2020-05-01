Пемба, Мозамбик, , 09:14 — REGNUM Силы обороны и безопасности Мозамбика отразили нападение боевиков-исламистов на деревню Накоба в округе Метуге в северной провинции страны Кабу-Дельгаду. Об этом сообщает местная газета Carta de Moçambique со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов издания, во вторник, 28 апреля, нападавшие сожгли туристический лагерь, используемый Национальным парком Квиримбас, который включал 20 хижин и 15 коров и коз.

Как сообщили репортеры, из-за быстрого реагирования мозамбикских сил в ходе нападения не было человеческих жертв. Жители деревни получили предварительное уведомление о возможном нападении, поэтому большинство из них покинули деревню до начала боевых действий.

Это столкновение последовало за нападением, совершенном неделю назад на похоронах в деревнях Имбада и Мелуко. Друзья и родственники готовились похоронить умершего, когда на кладбище вторглась банда вооруженных людей. По словам репортеров, боевики поймали и обезглавили четырех человек, а остальные присутствовавшие на похоронах в панике убежали. Они вернулись через несколько часов, чтобы завершить церемонию и захоронить тела четырех жертв нападения.