Минск, , 09:13 — REGNUM Около 1,1 кг отходов, содержащих ртуть, было собрано сотрудниками МЧС Белоруссии в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района. Об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сообщение об обнаружении ртути на улице Зеленой в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района поступило 29 апреля. Ртуть обнаружили работники унитарного предприятия «Коммунальник» во время строительных работ.

В ходе работ по демеркуризации спасатели собрали около 1100 граммов отходов, содержащих ртуть. Согласно результатам замеров, предельно допустимая концентрация паров ртути в воздухе превышена не была. Собранную ртуть поместили в полимерную емкость для дальнейшей утилизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель города Бердичева Житомирской области обнаружил около двух килограммов ртути, которая была рассыпана на грунтовой дороге неподалеку от огорода мужчины.