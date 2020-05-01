Чинджу, , 09:10 — REGNUM В горах Южной Кореи упал спасательный вертолёт, на борту которого находились семь человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пожарного управления провинции Кёнсан-Намдо.

По их словам, крушение произошло 1 мая около 12 часов дня по местному времени в горах Чирисан в провинции Кёнсан-Намдо. Вертолёт упал недалеко от пика Чхонван после принятия на борт пациента с остановкой сердца.

Известно, что команда спасателей не пострадала, однако пациент и его опекун находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в Университетскую больницу в городе Чинджу.

Отмечается, что взрыва при крушении вертолёта, относящегося к пожарному управлению провинции Кёнсан-Намдо, не было.